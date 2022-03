Contrat d’engagement jeune : les missions locales et Pôle emploi en concurrence

Garantie jeunes

Publié le 08/03/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Les premiers contrats d’engagement jeune ont été signés le 1er mars. Ils visent à assurer un accompagnement plus intense que la garantie-jeunes qu’ils remplacent. L’objectif affiché est de signer 500 000 contrats en 2022, au risque d’être dans la politique du chiffre, dans un contexte électoral.

Le contrat d’engagement jeune (CEJ) a été la solution choisie par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté des 16-25 ans, durablement éloignés de l’emploi, ni en formation, ni étudiants (les Neets), et améliorer leur insertion socio-professionnelle. Il a été la réponse donnée aux nombreuses demandes issues des milieux associatifs, mais aussi des collectivités locales d’élargir le RSA aux jeunes. Il correspond à la philosophie du mandat d’Emmanuel Macron : donner la priorité à l’insertion par l’emploi.

Intensifier l’accompagnement

Le CEJ est une évolution de la garantie-jeunes, et combine une allocation mensuelle (allant de 500 pour un majeur de foyer fiscal non imposable à 200 euros pour un mineur) à un accompagnement global intensif. Sa durée est de six à douze mois, et peut aller ...

