Pénibilité : « Les accidents du travail ont augmenté pour les femmes »

SANTÉ AU TRAVAIL

Publié le 08/03/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu Education et Vie scolaire, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

Nicolas Fraix, chargé de mission à l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), met en lumière les inégalités femmes-hommes en matière de santé au travail. Premières victimes : les agentes du nettoyage et de la filière médicosociale. Les prendre en compte devrait être « un axe des politiques de prévention ».

Est-ce que la santé au travail des femmes se dégrade plus que celle des hommes ?

« Alors que les accidents du travail ont globalement baissé de 2001 à 2019, ils ont en fait augmenté pour les femmes (+41,6 %) et baissé pour les hommes (-27,2 %). C’est ce qu’a montré une relecture, par l’Anact, des statistiques de l’Assurance-maladie sur les accidents du travail selon le genre, actualisée il y a peu.

Santé au travail : les nouveaux visages de la pénibilité

Absentéisme : le Covid rebat les cartes

On observe une forte hausse des accidents dans les métiers où les femmes sont largement majoritaires, en particulier le nettoyage et les métiers du soin et de la relation d’aide, très présents dans la fonction publique territoriale : par exemple, les agentes affectées au ménage et à la ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers