Haute-Savoie : un groupement d’intérêt commun avec l’Etat pour l’insertion professionnelle

Innovations dans les territoires (5/8)

Publié le 08/03/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Régions

Après les innovations en matière de finances, contrôle de gestion, management et évaluation récompensées par un trophée de l’Afigese, la Gazette des communes présente d’autres idées candidates qui ont retenu l’attention de la rédaction dans une série de 8 articles. Cette semaine, place au département de Haute-Savoie qui a constitué avec l’Etat et ses partenaires de l’insertion et de l’emploi, un SPIE (Service Public de l’Insertion et de l’Emploi) sous la forme d’un outil structuré, un groupement d’intérêt public. Indispensable pour les entreprises locales.

En décidant de créer un Groupement d’intérêt public (GIP), au début de l’année 2021, le département de Haute-Savoie aspirait en priorité à construire une gouvernance unique. « Nous sommes partis à l’envers des autres SPIE (Service public de l’insertion et de l’emploi) en privilégiant la réunion entre acteurs de l’insertion et de l’entreprise, plutôt que le lancement d’actions spécifiques » explique le directeur général adjoint (DGA) Action sociale et solidarité du département, Bernard Rach. La Haute-Savoie a participé à un appel à projets lancé en 2019 par le ministère de la Santé et des Solidarités et celui du Travail pour des expérimentations territoriale d’un Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) visant à réunir les acteurs du secteur pour définir ensemble des parcours d’accompagnement personnalisés des personnes en recherche d’emploi.

Définir une gouvernance partagée

Avec les membres fondateurs du GIP, la préfecture, la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, la Protection judiciaire de la jeunesse, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation, Pôle emploi, la CAF, la MSA, AGIR’H CAP EMPLOI, les 4 Missions locales jeunes du territoire et la Confédération des petites et moyennes entreprises, la Haute-Savoie s’est distinguée des autres territoires. Le Département, en tant que chef de file, met à disposition le personnel : un directeur, un chargé de mission et quatre chargés de développement territorial. La gouvernance est partagée par une présidence tournante entre l’Etat et la collectivité. Avec le GIP, doivent être mis en place une assemblée générale et un conseil d’administration complétés par une instance de pilotage et des groupes de travail locaux.

Premiers effets tangibles, les quatre SPEL (Services publics de l’emploi local) composés de l’ensemble des acteurs locaux de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelle du territoire et placés sous la houlette du préfet, vont devenir les outils de territorialisation du SPIE, avec une direction conjointe (un sous-préfet et un conseiller départemental). Les chargés de développement territorial du SPIE prendront leur attache sur chacun de ces territoires, pouvant cibler leurs interventions en fonction des attentes des entreprises locales. « Des premières conventions ont été signées avec des entreprises comme NTN-SNR roulements à qui nous avons adressé un grand nombre de bénéficiaires de RSA que nous accompagnons en parallèle» illustre le DGA action sociale et solidarité du département.

Une première maison de l’insertion ouvre ses portes sur le territoire d’Annemasse (35 200 hab.) et va réunir les équipes du département, celles de pôle emploi et celles des missions locales. Et Bernard Rach de conclure : « On s’interroge sur la poursuite du groupement qui impose une structuration lourde. Quand le système est pérennisé , il ne faut pas garder le GIP ».