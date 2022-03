« Il faut bâtir une doctrine partagée de la déontologie du quotidien »

[interview] Transparence de la vie publique

Publié le 08/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

La loi « 3DS » prévoit la mise en place d'un référent déontologue pour les élus locaux. Alors qu'un décret est attendu pour en connaître les modalités d'application, l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) prend les devants : son vice-président, Amaury Brandalise, a lancé un groupe de travail sur la question et formule des propositions. Entretien.

L’ AATF a créé son groupe de travail sur la déontologie et la probité. Pour quelles raisons, aujourd’hui, lancer cette initiative ?

Aujourd’hui, il y a des gros enjeux autour de ces questions de transparence et de probité. Sur la dernière décennie, huit lois sont intervenues, la dernière étant la loi « 3DS » .

Ce sont des enjeux extrêmement importants, sur le plan démocratique, citoyen, et on s’aperçoit qu’il ne faut pas seulement les aborder au niveau intellectuel. On n’est pas des chevaliers blancs, ni des justiciers, mais nous, en tant que hauts fonctionnaires, on doit jouer ce rôle de passeurs et de praticiens pour que s’incarne et se diffuse au quotidien cette culture.

Qu’en attendez-vous exactement ?

Trois objectifs sont clairement définis.

Le premier est de réaliser un état des lieux des textes et des jurisprudences, et en faire une base de données.

Le second est de faire un état des lieux des bonnes pratiques : ça peut recouvrir plusieurs choses, comme les dispositifs, de plus en plus nombreux, mis en place dans les collectivités pour faire de la prévention. C’est aussi établir un guide des bonnes pratiques, un référentiel sur les mécanismes de déports de vote.

Enfin, notre troisième objectif est d’organiser des actions d’informations auprès de nos adhérents, mais aussi à l’extérieur, par des échanges sur ces questions déontologiques, notamment avec les interlocuteurs institutionnels comme la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), l’Agence française anticorruption (AFA), ou des associations comme Transparency international. L’idée est de prendre notre place sur ces débats sur la place publique.

Nous n’en sommes qu’au début, mais on réunit des passionnés qui ont déjà travaillé individuellement sur ces questions, donc on est sur une logique de montée en puissance très rapide. D’ici cet été, normalement, on devrait être en mesure de présenter un état des lieux des textes applicables, de la jurisprudence et en matière de bonnes pratiques, afin de pouvoir organiser des échanges.

Pensez-vous à des exemples de bonnes pratiques en particulier ?

Certaines collectivités, sur la base du volontarisme, ont mis en œuvre des collèges de déontologie, pour conseiller leurs élus, et leur éviter de se retrouver en situation de conflit d’intérêts.

Plusieurs collectivités se lancent, comme la région Paca ou la métropole européenne de Lille. Le département de la Gironde a créé l’an dernier son collège composé de magistrats à la retraite et d’une professeure de droit public, présidé par l’ancienne présidente de la CAA de Bordeaux. Il y a une légitimité du fait de leur statut d’ancien magistrat ou de professeur reconnu. Quand on a monté en Gironde ce collège, j’ai reçu beaucoup de coups de fil de collègues me posant des questions. J’ai alors pris conscience qu’il faudrait formaliser ces initiatives.

L’association souhaite donc encourager la création de collèges de déontologie ?

La loi « 3DS » inscrit la possibilité pour tout élu de consulter un référent déontologue (l’article 218 précise qu’un décret déterminera les modalités et les critères de désignation des référents déontologues, ndlr). Donc ça revient à rendre obligatoire la création d’un référent déontologue pour les élus.

Les référents déontologues des agents sont déjà en place, donc, dans un premier temps, ça peut être une première réponse pour les collectivités, notamment les plus petites, qui peuvent s’adresser au référent du centre de gestion dont elles relèvent. Donc, évidemment, il faut entrer dans ces cas-là dans des logiques de mutualisation.

Après, il faut s’interroger sur les collectivités de grande et moyenne taille, sur la mise en place de dispositifs pérennes, et qui leur sont propres. Dans ces cas-là, je recommande fortement de mettre en place des collèges de déontologie qui aient un peu le rôle d’une autorité indépendante locale. La HATVP et l’AFA sont des autorités de référence sur ces sujets, mais au niveau national. Il manque le pendant au niveau local.

Je pense que ça ne peut pas être un agent de la collectivité, pour des raisons déontologiques, justement. On ne voit pas un agent consulter la déclaration d’intérêt de son élu, dans laquelle il expose sa vie personnelle…

A mon sens, dans les années qui viennent, vont se constituer des collèges, des sortes d’autorités indépendantes au niveau des collectivités. Il faudra alors se demander comment toutes ces instances se coordonnent, auprès de quels publics elles interviennent. Ce sont les collèges de déontologie qui ont vocation à les accompagner. Il faudra organiser tout ça, et notre association pourra prendre sa place dans ce débat, sur la répartition des compétences entre niveau national et local.