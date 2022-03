Présidentielle : les élus en charge du sport espèrent « un quinquennat particulier »

Politiques sportives

Publié le 08/03/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Le sport peut-il s’imposer parmi les sujets de l’élection présidentielle ? C’est en tout cas la volonté de l’Association nationale des élus en charge du Sport (Andes). Elle publie 12 propositions pour « affirmer le sport partout et pour tous ». Et surtout pour provoquer le débat.

Depuis des années, le grand combat de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) porte sur la vétusté des équipements sportifs français. Plus d’un sur cinq a plus de 50 ans ! Parmi les 12 propositions formulées à l’occasion de l’élection présidentielle, par cette association d’élus qui fédère 8 000 collectivités, Patrick Appéré, son président insiste sur « la nécessité d’un Plan Marshall » des équipements structurants locaux. « En plus bien sûr du plan des 5 000 équipements de proximité », assène-t-il. Et de préconiser pour cela, une « loi de programmation financière à hauteur minimale de 1 milliard d’euros en 5 ans. Car il faudra des effets leviers pour accélérer les investissements des villes et des intercommunalités ». Autant de collectivités propriétaires de ...

