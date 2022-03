« La scolarisation pour tous reste au cœur de nos combats »

Handicap

Publié le 07/03/2022 • Par Christelle Destombes • dans : Actu expert santé social, France

A l'heure des bilans, pour faire suite à notre article sur la scolarisation des enfants en situation de handicap, et à l'heure où des AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) sont en grève sur certains territoires, nous avons questionné Jean-Louis Garcia, président de l'Apajh (association pour adultes et jeunes handicapés). Interview.

Selon le bilan du CIH, les choses s’améliorent en matière de scolarisation des enfants. Que se passe-t-il sur le terrain ?

Concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap, le bilan fait état d’une grande hétérogénéité dans les territoires, et les solutions déployées au niveau départemental témoignent d’une inégale prise en compte des besoins. Si des avancées essentiellement quantitatives sont constatées, les études pointent des chiffres surtout encourageants en école maternelle et en élémentaire, en lien avec le 4e plan Autisme. La situation reste cependant plus mitigée dans l’enseignement secondaire, et la question de l’inclusion devient très problématique quand on parle des études supérieures.

Ces données reflètent également des réalités très différentes concernant les ...

