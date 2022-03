Le gouvernement accélère le déploiement de France Connect

E-administration

Publié le 07/03/2022 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a présenté lundi 7 mars une charte d’engagement sur le déploiement de France Connect, dispositif sur lequel s’appuie l’échange de données renforcé permis par la loi 3DS.

Chiffres-clés Un tiers des départements et 1 100 communes et interco. rattachées à France Connect. 935 000 euros versés à 165 collectivités dans le cadre du plan de relance.

France Connect est actuellement utilisé par 34 millions de Français, mais son déploiement reste à la traîne dans les collectivités, où il est déployé par toutes les régions, mais seulement le tiers des départements et environ 1 100 communes et intercos. Le gouvernement souhaite accélérer son déploiement et vise les 5 000 collectivités raccordées d’ici fin 2022.

Comme l’avait révélé La Gazette, ce volontarisme du gouvernement se matérialise sous la forme d’une charte tripartite d’engagement sur le déploiement de France Connect. La charte a été présentée par Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques (MTFP) lors d’un déplacement à Dourdan (Essonne), lundi 7 mars et sonne le départ d’« une accélération très substantielle ...