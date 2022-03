Banque Postale : les communes ont repris leurs habitudes en 2021

Financements

A l’occasion de la présentation des résultats annuels 2021 de la Banque Postale, Betty Marcerou, directrice Développement des opérations de la Banque de financement et d’investissement, détaille les évolutions sur le marché des collectivités.

En présentant son bilan financier 2021, le Président du Directoire de la Banque Postale, Philippe Heim, s’est félicité d’afficher des résultats solides : le produit net bancaire (PNB) (1) tous métiers a augmenté de 6,2 %. Pour la partie Banque de financement et d’investissement (secteur public local et entreprises) qui représente 20 % des résultats globaux, la croissance est aussi au rendez-vous avec + 17,1% de PNB. Le nombre de clients a augmenté de 11,5 % entre 2020 et 2021, et l’encours de la dette enregistre une hausse de 5,4 %. Le secteur public local (collectivités, hôpitaux public et bailleurs sociaux) connaît une progression d’activité, passant de 17,9 milliards d’euros à 19,3 milliards d’euros en 2021.

Stabilité du marché des collectivités

Pour le seul segment des collectivités ...

