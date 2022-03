Hydrogène vert cherche éoliennes pour projets de mobilité inédits

Energie

L’engouement pour l’hydrogène peut s’inscrire dans des logiques territoriales qui permettent de produire et consommer une énergie 100 % locale et renouvelable. Chaque niveau de collectivité peut trouver sa place dans la chaîne de valeur. Au nom du développement économique, de la transition énergétique ou de la mobilité. Avec un électrolyseur exploité par Lhyfe et raccordé à ses éoliennes, le Sydev a la certitude que l’électricité transformée en hydrogène est bien celle de son parc.

