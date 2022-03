Présidentielle : une moitié d’élus locaux parmi les candidats

Election présidentielle



Le président du Conseil constitutionnel a proclamé la liste des candidats et candidates à l'élection présidentielle. Ils sont douze, dont plusieurs élus locaux. Trois candidats seulement n'ont jamais été élus dans un conseil régional, départemental ou municipal.

Laurent Fabius, président du conseil constitutionnel, a confirmé la candidature de douze candidats. Sont candidats : Nathalie Arthaud (LO), Fabien Roussel (PCF), Emmanuel Macron (LREM), Jean Lassalle (Résistons), Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour (Reconquête), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (EE-LV), Valérie Pécresse (LR), Philippe Poutou (NPA) et Nicolas Dupont-Aignan (DLF).

L’Elysée et le désert français

Douze candidats, donc, dont cinq députés, un député européen, une présidente de région, une conseillère départementale, cinq conseillers communautaires, une maire et quatre conseillers municipaux.