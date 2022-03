Toujours en attente d’une école réellement inclusive

Handicap

Publié le 07/03/2022 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une Education et Vie scolaire, A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

Pour le gouvernement, le renforcement de l’accès à l’école des enfants en situation de handicap est une réussite. L’école inclusive est un « marqueur du quinquennat », selon le bilan du gouvernement présenté à l’occasion du comité interministériel du handicap, le 3 février dernier. Avec + 20 % d’enfants scolarisés en milieu ordinaire, soit 400 000 à la rentrée 2021, et plus de 40 000 étudiants à l’université (25 000 en septembre 2017), le quinquennat marque des points au niveau quantitatif.

Ce que les associations ne remettent pas en cause, mais… Selon le Collectif handicaps, « des milliers d’enfants restent sans scolarisation du fait de bâtis inadaptés et d’absence du médicosocial dans l’école, le statut des accompagnants d’élève en situation de handicap (AESH) reste trop précaire et mal rémunéré, et les établissements et services médicosociaux

ont des listes d’attente interminables ». Comme le soulignait Jean-Michel Blanquer lors des questions au gouvernement en juin dernier, « il y a les chiffres nationaux et puis la réalité vécue par chacun »…

AESH en grève

L’école inclusive a bénéficié de 40 % de budget supplémentaire pour atteindre 3,3 milliards d’euros en 2021, selon le ministre de l’Éducation nationale, ce qui a permis notamment d’augmenter le nombre d’AESH de 70 000 à ...

