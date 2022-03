Equipements sportifs

Equipements sportifs et collectivités : un rapport pour de nouveaux caps ?

Publié le 07/03/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Portée par un député de la majorité, la mission parlementaire sur les équipements sportifs et les collectivités a livré, ce 4 mars, un rapport intitulé "Quels équipements pour une nation sportive ?". Au cœur du sujet : le programme des 5000 équipements de proximité, avec quelques ajustements proposés. Et encore la perspective d’une loi de programmation dotée de 500M€ par an sur six ans !

