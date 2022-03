Une mémoire plus efficace, c’est possible !

Stratégies d'apprentissage

Publié le 08/03/2022 • Par Véronique Bouhour • dans : Conseils méthodologiques

Devant la masse de connaissances à retenir en vue du concours ou de l'examen, le découragement vous gagne. C'est peut-être que votre mémoire de travail est sursollicitée. Dans ce cas, il existe des stratégies pour améliorer son efficacité, nous explique une chercheuse canadienne, Theresa Pham.

« J’n’y arriverai jamais, ma mémoire est pourrie ». « De toutes façons, les autres candidats sont plus diplômés que moi, ils ont fait des études. » Vous décrochez. Vous allez renoncer au concours, arrêter là vos révisions. Et vous vivez mal cette frustration… Autant de symptômes, peut-être, d’une mémoire de travail sursocilitée.

Il est toujours difficile d’apprendre une masse de connaissances en vue d’un concours ou d’un examen professionnel. Mais lorsque les tensions dans la vie personnelle ou professionnelle (liées à votre famille, métier, financières, etc.) sont fortes, et multiples, la tâche peut vous sembler insurmontable. Votre mémoire de travail « patine », parce votre charge mentale est trop lourde.

Rassurez-vous, il existe des stratégies d’apprentissage pour soulager cette charge mentale. Une universitaire canadienne en orthophonie, Theresa Pham, les a passé en revue, en adoptant un classement original, fondé sur la distinction des deux composantes de la mémoire de travail : le stockage (rétention d’éléments d’information) et le traitement de l’information (codage). Ces deux fonctions agissent en même temps.

Mais il est possible, indique la chercheuse, d’identifier les stratégies qui privilégient la fonction de stockage, en allégeant le traitement de l’information, et à l’inverse celles qui favorisent le traitement en limitant l’effort de stockage. En les combinant ces stratégies de manière pragmatique, pendant votre préparation, suivant vos contraintes et de votre personnalité, vous pourrez améliorer l’efficacité de votre mémoire de travail, qui est à la base de tout apprentissage.

La « mémoire de travail », c’est quoi ? Selon l’Inserm (1), « La mémoire est la fonction qui nous permet d’intégrer, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble les savoir-faire, les connaissances, les souvenirs. Elle est indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans le futur. Elle fournit la base de notre identité. » Selon ces scientifiques, la mémoire est un système composé de cinq réseaux neuronaux interconnectés et situés dans des régions différentes du cerveau. La mémoire de court terme, ou « mémoire de travail » est celle du présent immédiat. Sa capacité est faible (sept mots environ) et la durée de rétention de l’information aussi (une trentaine de seconde). Elle emmagasine un numéro de téléphone le temps nécessaire pour le composer, ou le début d’une phrase le temps de l’achever.

En toute hypothèse, une préparation est efficace à deux conditions :

suivre un entraînement intensif, sur une longue période (un an est un minimum) ;

(un an est un minimum) ; viser un objectif personnel atteignable et choisir la meilleure stratégie en fonction de celui-ci.

Insistons : c’est la combinaison de ces différentes stratégies et la durée de l’apprentissage qui vous amènera à retenir et à manipuler vos nouvelles connaissances, donc à les restituer avec pertinence, le moment venu, comme l’attendent les jurys de concours (qui déplorent souvent avoir trop souvent affaire à des candidats « perroquets » qui recrachent des connaissances, sans les avoir vraiment comprises).

Renforcer l’efficacité du stockage dans votre mémoire de travail

1. Répéter à voix haute, à voix basse, puis « dans votre tête »

La répétition est essentielle, plus souvent vous répétez une information, plus elle laisse des traces. Il est recommandé de lire son cours à voix haute, puis à voix basse, et enfin intérieurement dans votre tête (autorépétition). La mémoire de travail étant essentiellement phonologique, concentrez votre attention sur les sonorités de la langue, le rythme du phrasé. Déclamez, chantez, psalmodiez, chantez. Laissez, pour l’instant, la compréhension de côté. Vous y viendrez à un autre moment.

2. Associer un texte et des images (modes d’apprentissage multiples)

Les infos verbales/écrites et les infos visuelles sont traitées par des parties distinctes de votre cerveau. Votre effort mental sera moindre si l’information à retenir est représentée de manière visuelle et verbale.

Des fiches de révision faciles à mémoriser se présenteront sous forme non seulement de plans lisibles, mais aussi de tableaux, schémas, dessins, etc. mis en page avec des couleurs ou des formes géométriques différentes. Imprimez ces « images » dans votre mémoire, en les consultant souvent, sans vous attarder sur les détails.

3. Espacer les séances de révision (la « pratique répartie »)

Adaptez votre stratégie à votre propre rythme chronobiologique. Certains d’entre nous sont plutôt du matin, d’autres du soir. Travaillez quand vous êtes au taquet. Espacez les séances de travail, qui doivent être brèves (d’une demi-heure à une heure). Ne restez pas quatre heures sur un chapitre, cela ne sert à rien !

Pendant vos pauses, faites du sport, jouez, rencontrez vos amis, allez au cinéma, etc. Ne refusez pas les sorties, au prétexte que vous « n’avez pas le temps ». Biologiquement, votre mémoire se porte mieux lorsque vos activités sont diversifiées, soulignent des scientifiques.

On voit ici l’importance de l’organisation. Vous devez mettre au point un emploi du temps très précis, et vous y tenir. Sans vous poser de questions. Sans penser à demain. Menez à bien chacune des tâches que vous avez planifiées. Et laissez-vous aller pendant vos moments de détente.

4. Morceler les informations à retenir

Par exemple, écrit Theresa Pharm, la liste de six éléments « I, F, A, I, B, C » peut être décomposée en deux abréviations courantes, « FBI » et « CIA ». Chacun connaît l’intérêt des techniques mnémotechniques. « Mais où est donc Or-ni-car » contient toutes les conjonctions de coordination. Et « Viens mon chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux, et jette des cailloux à ces hiboux pleins de poux », les mots se terminant par ou et prenant un x au pluriel.

Beaucoup de techniques mnémotechniques font appel à ce « morcelage » des informations à retenir (technique des mots-clés, etc.). Mais elles sont limitées à un objectif (par exemple, apprendre par coeur les conjonctions de coordination), elles n’améliorent pas vos facultés d’apprentissage dans d’autres domaines.

Pour réussir le concours ou l’examen, il vous faudra recourir aux stratégies privilégiant le traitement de l’information. La qualité de l’encodage dans la mémoire de travail va déterminer la rétention des connaissances dans la mémoire à long terme, et leur assimilation. Une fois l’information correctement classée dans votre mémoire que vous pourrez l’utiliser, la manipuler et la restituer de manière pertinence. Voyons donc les stratégies listées par Theresa Pham pour améliorer les capacités de traitement de l’information (en soulageant l’effort de stockage, par conséquent).

Renforcer l’efficacité du traitement de l’information par la mémoire de travail

5. Etablir des liens avec la mémoire de long terme

Pour retenir de nouvelles connaissances, il est conseillé de les relier à vos connaissances antérieures, acquises par votre intellect et vos expériences. En termes scientifiques, il s’agit de créer des pont avec votre mémoire sémantique et votre mémoire épisodique (la mémoire de long terme).

Pour ce faire, prenez des notes sur ce que vous venez d’apprendre. Demandez-vous ce que cette nouvelle information évoque en vous ? Plus vos associations seront personnelles, plus vous aurez fourni un effort pour les relier à des connaissances antérieures, plus elles s’ancreront dans votre mémoire. Vous allez aussi faire des liens entre le plan de vos cours (appris par coeur) et cette nouvelle information.

6. Utiliser des informations très familières ou automatisées

Savoir par coeur les tables de multiplication, par exemple, facilite grandement des tâches de calcul complexes. Apprendre par coeur libère vos capacités de traitement. Mais sachez limiter ce type d’apprentissage au strict nécessaire, en fonction de votre objectif.

7. Utiliser des aides externes

N’hésitez pas à recourir à des organisateurs graphiques (cartes mentales, cartes conceptuelles, diagramme de Venn, tableau séquentiel, etc.). Il s’agit d’outils qui utilisent des symboles visuels pour exprimer des connaissances. Ils permettent d’organiser les connaissances dans un ordre pertinent pour illustrer les liens entre différentes idées. Il en existe de toutes sortes. Vous pouvez en utiliser plusieurs pour apprendre la même information. L’idéal est de les imaginer soi-même et de les tracer sur une feuille de papier. Soyez créatif !

8. La vérification des connaissances, seul(e) ou à plusieurs

C’est l’une des meilleures stratégies pour engranger durablement vos nouvelles connaissances. Il s’agit ici tester votre compréhension. Cachez le texte que vous venez de lire ou d’entendre et essayer de la reformuler avec vos propre mots en imaginant que vous vous adressez à un petit enfant. Quand vous estimerez avoir bien compris, essayez d’expliquer vos nouvelles connaissances à quelqu’un de votre entourage, ou à un formateur, un enseignant spécialiste des concours et examens. Avec votre interlocuteur, prof, autre candidat, vous pourrez alors entamer une discussion… Mais soyez attentif à circonscrire vos débats au domaine que vous étudiez pour ne pas perdre de temps. Notez que les quiz ou QCM (questionnaire à choix multiple) sont de très bon outils pour vérifiez vous-même le niveau des connaissances apprises.

Comme le souligne Theresa Pham, cette liste n’est pas exhaustive, et il appartient au candidat de tester les différentes stratégies avec un formateur (si possible) pour choisir les plus « facilitantes ».

Maintenant, au boulot !