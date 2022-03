[Fiche finance] FISCALITÉ et concours de l’État

L’Ifer mobile : une réforme en latence

Suite et en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle, l’État a mis en place, avec la loi de finances pour 2010, de nouvelles ressources fiscales, dont l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer), au profit des collectivités territoriales que sont les communes, les départements et les intercommunalités. Le législateur affirme, depuis 2020, sa volonté de réformer l’Ifer sur les stations radioélectriques, ou Ifer mobile, afin de mieux l’adapter aux nouveaux besoins de couverture numérique et au développement des réseaux 5G. Après avoir été abandonnée dans le projet de loi de finances pour 2022, cette réforme aux enjeux financiers importants, à la fois pour les opérateurs, mais aussi pour les collectivités, semble faire l’objet de nouvelles négociations de la part du gouvernement.

