Pour le gouvernement, les finances locales sont au beau fixe en fin de mandat

Publié le 04/03/2022

La crise sanitaire est derrière nous. C'est en substance le message qu'a martelé le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, aux associations d'élus lors d'une réunion de présentation des résultats d’exécution des comptes locaux en 2021 et perspectives pour 2022. La Gazette s'est procuré quelques chiffres et vous les dévoile.

La situation financière des collectivités est globalement meilleure qu’avant la crise, si l’on en croit les chiffres de Bercy. A moins de deux mois de l’élection présidentielle, le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, a réuni le 23 février dernier les représentants des associations d’élus pour leur présenter l’exécution des comptes des collectivités au 31 décembre 2021 et les perspectives pour l’année en cours. Mais aucun chiffre n’avait encore filtré de cette réunion. La Gazette vous en révèle les principaux.

Près d’un milliard d’euros de compensations

Premier enseignement : les conséquences de la crise sanitaire sur les budgets locaux sont derrière nous. Les pertes financières, chiffrées à environ 3,8 milliards d’euros pour l’ensemble des collectivités, selon les différents baromètres du président la délégation aux collectivités locales à l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, ont été globalement absorbées.

Seules 41 communes ont eu recours à l’étalement exceptionnel des charges liées à la crise (6,4 M€) et 11 groupements (4,8 M€). Le gouvernement l’explique par un choc économique moins fort qu’anticipé et un soutien de l’État aux collectivités « inédit » pendant la crise sanitaire qui a atteint en 2020 et 2021, au total, 9,3 Md€ en autorisations d’engagement.

Néanmoins, sur cette somme, les compensations réelles des pertes de recettes représentent moins