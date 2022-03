Renouvelables : quelle productions d’énergies selon les territoires ?

Energie

Publié le 07/03/2022 • Par Alexiane Lerouge • dans : actus experts technique, France

Le développement des énergies renouvelables (EnR) figure parmi les objectifs des collectivités, notamment à travers les PCAET et les SRADDET. Mais d'un territoire à l'autre, le point de départ diffère et l'évolution est relative, entre l'hydraulique installé depuis longtemps et l'éolien, le solaire ou les bioénergies qui avancent à rythme mesuré.

En 2021, le taux de couverture moyen de la consommation électrique par les énergies renouvelables (EnR) a subi une chute de 8 % par rapport à 2020, en atteignant 24,9 %. Cette baisse s’explique par le rebond de la consommation électrique en France après les confinements de 2020 liés à la pandémie de Covid-19, ainsi que par une chute de de 3,1 % de la production d’EnR.

Le nombre d’installations et de raccordement poursuit pourtant sa progression. Mais, si l’on en croit le 12e baromètre de l’observatoire Observ’ER publié le 25 janvier 2022, avec la FNCCR et l’Ademe, la France peine à atteindre ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables électriques.

Une croissance des EnR tirée par la filière photovoltaïque

Fin 2021, la puissance du parc de production d’EnR en France métropolitaine, c’est-à-dire la capacité de production maximale d’EnR sur le territoire, s’élevait à 59,8 GW (gigawatts). Cela inclut l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire photovoltaïque et les bioénergies. Toutes filières confondues, l’année 2021 a vu l’installation de près de 4 GW. Cette croissance est essentiellement tirée par la filière photovoltaïque (+2,7 GW).

Avec 46 % de la puissance totale renouvelable, c’est la filière hydraulique qui reste la première filière de production d’électricité renouvelable en France. Cependant, depuis plusieurs années, le parc hydroélectrique français évolue très peu. « Le segment des grands barrages n’offre pratiquement plus de possibilité d’accroissement sur le territoire car tous les sites exploitables ont été équipés au cours du siècle dernier », détaille le baromètre Observ’er 2021. L’écart avec la filière éolienne se réduit, mais cette filière n’a gagné qu’1,2 GW en 2021, bien en deçà de l’objectif de 1,85 GW supplémentaires par an fixé par la feuille de route énergétique de la France votée en 2020.

121 789 GWh ont été produits en France métropolitaine sur l’année 2021 pour l’ensemble des filières renouvelables(1). Cela correspond à 117 451 GWh pour les seules filières renouvelables électriques, et à 4 338 GWh pour le gaz renouvelable. Les quantités de gaz renouvelable injectées dans les réseaux ont d’ailleurs quasiment doublé en 2021 par rapport à 2020.

La production n’est toutefois pas homogène sur le territoire. Les données de l’Open Data Réseaux Energie (Odré) permettent d’évaluer la production réalisée dans chaque filière, par région, depuis 2008.

Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France, spécialistes de leur filière

44.4 % de l’énergie hydroélectrique métropolitaine a été produite en Auvergne Rhône Alpes en 2021. Produisant à la marge des énergies issues des quatre autres sources renouvelables, la région héberge le parc renouvelable le plus important du pays, réalisant au total près d’un quart (24,3 %) des EnR produites en France métropolitaine en 2021. Elle peine cependant à diversifier sa production.

Les Hauts de France ont quant à eux réalisé près d’un quart (24,4 %) de l’énergie éolienne produite en métropole en 2021. Elle est également la deuxième région productrice de gaz renouvelable en 2021 et la troisième région pour les bioénergies. Toutes énergies renouvelables confondues, c’est la région dont la production a connu la croissance la plus forte et la plus régulière depuis 2008, n’accusant une baisse de sa production de renouvelable qu’en 2021.

Productions diversifiées dans le Grand Est, l’Occitanie, la Nouvelle Aquitaine et PACA

Le Grand Est est la deuxième région productrice d’énergies renouvelables en France. Cette région se démarque par un profil très équilibré entre les filières éolienne (20,8% de la production nationale d’énergie éolienne) et hydraulique (13,7 % de la production hydraulique nationale). Elle fait partie des rares régions dont la production d’énergies renouvelables a augmenté en 2021. Elle est également la première région productrice de gaz renouvelable en France, avec 24,3 % de la production nationale réalisée sur son territoire.

Première productrice française d’énergie solaire et de bioénergies (respectivement 25,3 % et 19,3 % de la production nationale en 2021), la région Nouvelle Aquitaine possède aussi le profil le plus équilibré entre les filières de toutes les régions, grâce à des productions d’énergie hydraulique et éolienne également importantes. La croissance de sa production de renouvelable, parmi les plus marquées depuis 2008, se rapproche de celle du Grand Est.

L’Occitanie et la région PACA ont vu leur production d’énergies renouvelables évoluer de manière quasi parallèle depuis 2008. Elles se situent respectivement en 2e et 3e position des régions productrices dans les filières de l’hydraulique et du solaire. Cependant l’Occitanie se distingue par sa production d’énergie éolienne. Sur cette filière, elle occupe la troisième place des régions en France métropolitaine, réalisant 10 % de l’énergie éolienne produite sur le territoire en 2021.