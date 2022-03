A Lyon, la majorité écologiste enterre les projets de nouveaux métros

Transports publics

Publié le 04/03/2022 • Par Françoise Sigot • dans : A la une, actus experts technique, Régions

Alors que la crise a vidé ses caisses, l’autorité organisatrice des transports dans le Rhône et l’agglomération lyonnaise remet à plat sa politique d’investissement. Les arbitrages seront rendus avant l’été, mais les nouvelles lignes de métro semblent déjà condamnées.

Mi décembre, le Sytral (Syndicat des transports sur le Rhône et l’agglomération Lyonnaise) achevait une consultation de 3 mois sur son plan métro à horizon 2040. Aujourd’hui, il fait ses comptes. Et les conclusions des deux initiatives ne sont pas en phase. Alors que la consultation sur le plan métro portait sur 4 projets structurants, le Sytral accuse sur les deux dernières années, une perte de recettes de plus de 150 millions d’euros pour un budget de l’ordre de 800 millions. « La question est de savoir à quel niveau on peut financer un projet et quel choix retenir », résume Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon.

Sur les quatre projets de création ou prolongation de lignes de métro soumis à concertation, deux ont été assez facilement écartés au profit d’autres ...

