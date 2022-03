Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 26 février au 4 mars sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Chaud devant – Les mesures d’adaptation ne sont plus une option mais une obligation. Telle est, en résumé, la conclusion du dernier rapport du Giec cité notamment par Novethic. Les membres du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat soulignent, comme jamais auparavant, l’urgence d’agir pour apprendre à s’adapter à des niveaux de réchauffement global inférieurs à 1,5°C : choisir son lieu de vie, planifier et aménager les villes, adapter les infrastructures… Si le Giec souligne que des efforts ont déjà été faits, il répète que ce n’est pas suffisant et pointe les obstacles à l’adaptation, parmi lesquels le manque de volonté politique. Et de pousser un cri d’alerte : si les températures dépassent les 2°C de réchauffement, le développement résilient ne sera plus possible dans certaines régions.

Energies du désespoir – Comme évoqué lors de la dernière revue de presse, la hausse des prix de l’énergie impacte aussi les collectivités locales. Selon Actu.fr, l’Association des petites villes de France (APVF) a alerté le gouvernement après qu’une enquête interne a révélé que la facture énergétique de certaines petites villes avait augmenté de 100%, voire de 200% pour d’autres. En citant l’exemple du chauffage dans les écoles, l’enquête rappelle que les communes ne peuvent pas baisser le thermostat pour faire des économies. Et engager des travaux d’économie d’énergie prendrait trop de temps. L’association en appelle donc à une dotation énergie pour compenser la hausse des coûts et… pour ne pas devoir augmenter les impôts locaux.

Avec ou sans élan – La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a rendu un rapport d’information sur la loi Elan. Consultable sur le site internet de l’Assemblée, celui-ci dresse un bilan en « demi-teinte » de cette loi adoptée le 23 novembre 2018. Le texte souligne ainsi que la crise sanitaire n’a pas aidé à ce que les mesures d’assouplissements et de simplifications du code de l’urbanisme soient suivies d’effet. De plus, toujours selon le rapport, de nouvelles normes en vigueur – en particulier la RE2020 – ont aussi mis des filières en difficulté. Mais les points positifs concernent, notamment, la simplification de l’adoption des Scot, les opérations de revitalisation des territoires ou le programme Action cœur de ville [lire aussi notre dossier].

Petit braquet – L’association Vélo et territoires a établi, dans un communiqué, le bilan de l’ouverture de nouvelles véloroutes pour l’année 2021. Après une « exceptionnelle année 2020 », l’association fait le constat de résultats plus décevants, avec « seulement » 430 nouveaux kilomètres ouverts l’an dernier (contre 1240 en 2020 !), dont seulement 24% en site propre. Vélo et territoires met ce résultat sur le compte du Covid et de l’arrivée de nouvelles équipes municipales. Au final, le schéma national des véloroutes est ouvert à 76% (19440 kilomètres). L’objectif étant d’atteindre 25670 km d’ici 2030.

Zone de confort- Alors que la ville de Paris travaille à l’élaboration d’une zone apaisée, le maire adjoint en charge des mobilités, David Belliard, a annoncé, sur BFM Business, réfléchir à la façon d’interdire le trafic automobile de transit. Cela pourrait passer, par exemple, par la présentation de justificatifs (des tickets de caisse par exemple) à la sortie de ces zones. Alors que l’objectif de cette mesure est de diviser par deux le trafic automobile, le projet attendu cette année a finalement été repoussé.

Compétences – Selon une étude du centre académique de formation continue auprès des professionnels du réemploi et du recyclage, citée par Batiactu, 82% d’entre eux assurent que la valorisation des déchets du bâtiment est une priorité. A tel point qu’ils jugent nécessaire de devoir se former à ces nouvelles compétences.

Inégalités climatiques – Le site visionscarto.net présente, sous forme cartographique, le travail d’un géographe et d’un cartographe qui font le parallèle entre inégalités sociales et climatiques. Ce phénomène, très fort aux Etats-Unis, arrive aussi en France : dans les métropoles de Lyon, Marseille ou Toulouse, les quartiers les plus défavorisés souffrent le plus des îlots de chaleur.

Et aussi…

De nouveaux programmes de CEE concernent des projets d’éco-mobilité (covoiturage, vélo…) [Legifrance] ;

La France se félicite de l’adoption, par les Nations Unies, d’une résolution pour mieux lutter contre la pollution plastique et micro-plastique [communiqué] ;

Trois établissements publics locaux sont nés cette semaine dans le sud de la France pour assurer le financement d’infrastructures de transports [Journal officiel] ;

Alors que de grandes villes perdent des habitants au profit de métropoles, la France doit revoir sa conception de l’urbanisme [Télérama].