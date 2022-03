Handicap : déploiement des dispositifs emploi accompagné en mode plateforme

Handicap

L’accompagnement durable vers et dans l’emploi constitue un enjeu majeur en matière d’insertion des personnes handicapées dans le milieu ordinaire du travail. Il s’inscrit dans la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale que les agences régionales de santé (ARS) déclinent.

C’est l’objet d’une circulaire publiée le 3 mars, relative au fonctionnement et au déploiement des dispositifs emploi accompagné en mode plateforme. Les principes du dispositif d’emploi accompagné sont rappelés en annexe 1.

Le gouvernement souhaite faire évoluer les structures d’emploi accompagné afin qu’elles fonctionnent sous la forme de plateformes départementales de services intégrés mutualisant les moyens et savoir-faire des acteurs du médico-social et de l’emploi, sur un même territoire, pour l’accompagnement des personnes handicapées vers et dans l’emploi ordinaire.

Cette évolution, combinée à l’extension au service public de l’emploi de la possibilité de prescrire le dispositif « emploi accompagné » directement sans décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, doit permettre d’atteindre un double objectif en 2022 :

une organisation des structures en charge de l’emploi accompagné fonctionnant en mode « plateforme d’accompagnement » et permettant de proposer une offre de service « emploi accompagné » par département ;

l’accompagnement de 10 000 personnes au titre du dispositif d’emploi accompagné.

Cette circulaire présente les modalités de mise en œuvre de ce fonctionnement en mode « plateforme » des structures d’emploi accompagné déjà habilitées et la gouvernance qu’il faut mettre en place ou de renforcer voire d’adapter lorsqu’elle existe déjà.