Sobriété numérique : pourquoi les collectivités doivent stimuler les filières de recyclage et de réemploi

Numérique

Publié le 07/03/2022 • Par David Picot • dans : France

Actrices incontournables de la sobriété numérique, les collectivités territoriales s’organisent pour être « plus responsables », notamment en stimulant les filières locales de recyclage et de réemploi des matériaux. Etat des lieux depuis le Forum des Interconnectés, qui s'est déroulé à Nantes les 2 et 3 mars.

« Non au numérique subi. Non au numérique illimité », a lancé Francky Trichet, vice-président de Nantes Métropole, en ouverture du Forum des Interconnectés, qui s’est déroulé les 2 et 3 mars, dans la Cité des Ducs (Loire-Atlantique). Le thème prend la forme d’une question : Quelle société numérique voulons-nous ? La réponse des acteurs présents tient en un mot : sobriété !

Et pour cause, comme l’a rappelé Soumaya Bahiraei, responsable du développement économique des territoires à la métropole, à l’occasion d’une table-ronde sur ce sujet, « 75% des impacts numériques sont générés en phase de fabrication. Un ordinateur ? C’est 240 kg de combustibles fossiles et plus d’une tonne d’eau » !