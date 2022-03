Inflation : peu d’impacts sur les impôts locaux et tarifs… pour l’instant

Finances locales

Publié le 04/03/2022 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les collectivités locales sont frappées aussi de plein fouet par l’inflation : prix de l’énergie ou des produits agricoles notamment. Pour continuer à financer leurs services, certaines privilégient de recourir au budget général ; plus rarement d’autres augmentent impôts locaux et/ou tarifs.

L’inflation est bien là : après +0,5 % en 2020, c’était +1,6 % en 2021, +2,9 % en janvier 2022 et entre 3,2 et 3,4 % prévus pour février à juin 2022 selon l’INSEE. Entre octobre 2020 et octobre 2021, les prix des produits agricoles ont augmenté de 14,5 % selon l’INSEE. Pire, « les augmentations de coût de fourniture d’énergie pour les collectivités s’échelonnent entre 30 et 300 % pour l’électricité et le gaz pour des périodes de contractualisation de trois années sur plusieurs centaines de milliers de points de livraison », indiquaient dans un communiqué commun du 25 janvier 2022 au Premier ministre l’Association des Maires de France (AMF) et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

