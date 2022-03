La Belle Alliance rêve d’un grand ministère du numérique et d’un fonds de péréquation

Numérique

Publié le 03/03/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Sous la bannière inédite dite « Belle Alliance », les associations représentatives des territoires se sont rassemblées pour dévoiler un manifeste de 20 propositions, lors du Forum des Interconnectés, à Nantes. Alors qu’elles estiment que le numérique est le grand absent des programmes dans cette campagne électorale, elles souhaitent interpeller d’une seule voix les candidats à l’élection présidentielle.

« On voit que dans les programmes des candidats, l’absent est le numérique au sens large, et cela nous inquiète. Cette union de la Belle Alliance interpelle ce manque évident du numérique comme enjeu sociétal et nous nous devions de parler d’une voix commune et d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle », a exposé Francky Trichet, président des Interconnectés et vice-président de Nantes métropole, à l’occasion de la présentation d’un manifeste lors du Forum des Interconnectés à Nantes, jeudi 3 mars.

20 propositions, 5 priorités

Un manifeste, « socle commun de partage », selon la délégué générale des Interconnectés, Céline Colucci, qui doit permettre de « réussir ensemble la transformation numérique responsable des territoires ». Un document comportant 20 propositions sur lesquelles l’AMF, l’AMRF, l’APVF , l’Avicca, la FNCCR, France Urbaine, Intercommunalités de France, Open Data France, Villes de France et bien sûr, les Interconnectés sont tombées d’accord, et se sont baptisées pour l’occasion la Belle Alliance.

5 priorités ont également été identifiées, et résumées par Céline Colucci :

« Mettre en place les conditions de la confiance », réaffirmer la primauté des droits humains ; « Construire un numérique accessible à tous » ; « Bâtir une véritable politique publique numérique territoriale » (comme socle de travail stable et marquant une réelle reconnaissance de la part de l’Etat du rôle des territoires) ; « Développer une sobriété numérique à la Française » ; « Encourager la coopération avec les entreprises », levier pour opérer concrètement la transformation sur le terrain.

Un grand ministère du numérique

Parmi les constats et demandes formulés, figure une mesure emblématique : « la création d’un

