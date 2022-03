Les labels « territoires innovants » des Interconnectés passent à l’ouest

Numérique

Pour son édition 2022, le Forum des Interconnectés a quitté sa ville natale de Lyon pour se rendre à Nantes. Cette nouvelle itinérance, qui sera reconduite dans une autre ville l’année prochaine, tombe juste puisque les collectivités de l’ouest de la France sont largement représentées parmi les lauréats des labels « territoires innovants » remis par l’association.

Carton plein pour la Bretagne qui remporte 4 des 7 labels Or remis le 2 mars 2022 à Nantes par l’association des Interconnectés. « C’est la première fois que l’on quitte Lyon pour établir notre forum annuel », explique Céline Colucci, la déléguée générale de l’association des Interconnectés.

Qui précise : « L’année dernière, l’évènement était 100 % connecté ! Avec des participants en ligne venant de toute la France, nous nous sommes dit que c’était le moment de rendre le forum itinérant, comme nous le faisons pour d’autres évènements de l’association, les interco-tours. Cette année, cela nous a permis de coconstruire le programme avec Nantes Métropole [dont le vice-président, Francky Trichet, est président de l’association des Interconnectés, ndlr]. Cela permet de contextualiser les sujets qui touchent toutes les collectivités avec l’expérience des acteurs locaux ».

25 collectivités récompensées selon 6 critères

Les labels 2022 distinguent 25 collectivités à travers trois niveaux, bronze, argent et or. Pour les départager, chaque dossier est noté sur 6 critères allant de la reproductibilité à la sobriété en passant par l’interopérabilité et la prise en compte des usagers. Chacun des 6 critères peut être éliminatoire s’il n’est pas jugé suffisant dans le projet. Ensuite, les collectivités sélectionnées sont évaluées par le jury sur un pitch de moins de 10 minutes disponible en ligne.

Quasiment tous les types de collectivités sont représentés par le label Or « territoire innovant ». Un parc naturel régional, celui du Haut-Jura, se distingue ainsi par la production d’outil libre, Géorivière, capable de s’adapter à l’ensemble des régions hydrologiques du territoire. Open source, le code développé par le PNR est déjà disponible sur GitHub.

Des projets ruraux et urbains

Dans le sud-ouest, la petite agglomération de Marenne Adour Côte Sud (23 collectivités, 60 000 hab.), est récompensée pour la dématérialisation de sa gestion de documentation. Pour la collectivité, cette distinction est dans la continuité de leur labellisation 2021, où la sobriété de leurs outils avait été distinguée.

À l’autre bout du spectre, la métropole de Lyon (59 communes, 1,4 million d’hab.) et la communauté d’agglomération de La Rochelle (28 communes, 170 000 hab.) sont récompensées pour leur candidature commune sur le Self data, cette méthode cherchant à donner aux citoyens la mesure et l’utilisation de l’ensemble de leurs données. Un projet éthique de réappropriation des données, expliquent les organisateurs, et qui permet aussi de parler de numérique responsable puisque La Rochelle apporte une couche de calcul de bilan CO2 pour les utilisateurs.

La Bretagne à l’honneur

Cette année, la plupart des collectivités distinguées par le label Or « territoire innovant » n’ont pas eu à venir de loin. En effet, 4 des 7 lauréats venaient de Bretagne, à portée de TER de la cité des congrès de Nantes qui accueillait le Forum.

Parmi cette fournée figure la ville de Brest (140 000 hab.), distinguée pour son projet Yroise. Seul label culturel de l’année, cette bibliothèque numérique recense les œuvres du musée et de ses réserves. Le projet a pu être mené à bien grâce à un partenariat avec Gallica, l’outil de numérisation et de mise en ligne de la bibliothèque nationale. « Numériser les œuvres est assez simple », note Bénedicte Jarry, directrice du réseau. « Ce qui est compliqué, c’est la mise en ligne. Aujourd’hui, nos œuvres sont accessibles sur la bibliothèque des musées européens et nous n’aurions pas pu faire cela seuls ».

À Brest toujours, la métropole (8 communes, 210 000 hab.) et le département du Finistère ont été récompensés pour leur programme d’accès aux droits et pour l’inclusion numérique. « Depuis 2 ans nous avons mené des actions à destination des populations qui en ont le plus besoin en faisant travailler ensemble des structures locales qui se connaissaient mais ne faisaient pas de projets communs », précisent les porteurs de projet.

Pas de dépendance aux prestataires

Quittant la pointe bretonne mais toujours sur la côte, l’association des Interconnectés a également récompensé Guingamp-Paimpol agglomération (57 communes, 74 000 hab.) pour son projet « smart littoral ». Comme souvent avec un projet estampillé « smart », la promesse est un moissonnage des données internes et externes à l’aide d’API, une visualisation de ces données sur une plate-forme et la création d’outils d’analyse ou de prédiction. La différence ici, se trouve dans la focalisation sur les problématiques des collectivités du littoral.

« Nous avons beaucoup d’informations sur la houle, les données physico-chimiques des masses d’eau, les capacités d’accueils touristiques… », précise Isabelle Delacourte, directrice de l’entreprise LittoMatique, qui porte le projet avec deux autres entreprises. « Il s’agit surtout de ne pas faire quelque chose d’éphémère. Notre développement est open-source et nous n’utilisons que des données aux standards ouverts. Ainsi, les informations sont réversibles et les collectivités ne sont pas dépendantes de leurs prestataires ». Une version béta sera testée à partir d’avril.

Objectif full démat’

Enfin, dernière collectivité bretonne récompensée : le syndicat mixte Mégalis Bretagne (64 EPCI) pour son projet « collectivités bretonnes 100 % démat’ en 2024 ». Trois axes sont mis en œuvre et déjà en cours de déploiement : la centralisation des services sur une plateforme où chaque agent peut s’identifier ; l’interopérabilité des documents entre chaque application, afin par exemple de ne pas devoir extraire un document depuis une application pour le faire signer dans un parapheur électronique ; et le rapatriement de toutes ces données dans un datacenter du territoire, géré par un autre syndicat mixte, à Rennes.

Autre intérêt d’une plateforme commune à l’échelle de la région : la publication en open data pour l’ensemble des documents concernés passant par la plateforme. « Nous faisons déjà remonter les délibérations à la préfecture. Ces six derniers mois nous avons ouvert des centaines de milliers de documents. Par la suite, cela pourra être fait au fil de l’eau », a déclaré Muriel Chabert, directrice de Mégalis. Au vu de leur représentation dans ces « labels territoires innovants », faire du 100 % dématérialisé pour l’ensemble des communes bretonnes ne semble pas irréaliste.