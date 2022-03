Présidentielle : les propositions des grandes collectivités en matière de sécurité

Elections 2022

Publié le 03/03/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

L'association France urbaine a présenté jeudi 3 mars, au Creusot, ses 40 propositions en matière de sécurité. Au programme : les polices municipales, la lutte contre les radicalités violentes, le partenariat entre les élus locaux et l’institution judiciaire, et l’articulation des politiques de prévention avec les acteurs locaux.

« Sortir des postures nationales et des raccourcis éloignés de ce que vivent les citoyens. » C’est l’objectif porté par France urbaine à l’occasion de ses Assises de la sécurité. L’événement, qui a eu lieu au Creusot ce jeudi 3 mars, est l’aboutissement de cinq concertations territoriales réunissant les acteurs de terrain. L’objectif : faire remonter les problématiques et les idées pour améliorer le quotidien de ceux qui travaillent pour la sécurité, la tranquillité publique et la prévention. Et présenter 40 propositions concrètes pour le prochain quinquennat.

« Nous souhaitons porter aux candidats les questions que nous vivons au quotidien, dans nos villes, métropoles, communautés urbaines, villages, sous un prisme différent de celui qui nous est présenté par un certain nombre de ...

