Lutte contre les stupéfiants : Jean Castex veut mobiliser les maires

Drogue

Publié le 03/03/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, France

A l'occasion du second comité interministériel de lutte contre les stupéfiants qui s'est tenu le 2 mars à Alençon, le Premier ministre a tendu la main aux maires, présentés comme des acteurs clés de la lutte anti stups. Il en a profité pour signer un contrat de sécurité intégrée avec Alençon, que la Gazette met en ligne.

A 52 jours du premier tour des élections présidentielles, c’est un nouveau message d’amour envers les élus locaux que Jean Castex a tenu à délivrer à l’occasion du deuxième comité interministériel de lutte contre les stupéfiants.

Et ce n’est pas un hasard si le gouvernement a choisi Alençon, une ville de taille moyenne, et son maire, Joaquim Pueyo, fervent soutien du Président de la République, pour dérouler sa politique en matière de stups. « Les émeutes urbaines à Alençon, en octobre, étaient très directement lié à l’interpellation le matin d’un mineur pour trafic de stupéfiants. On est au cœur du sujet », a indiqué en préambule le Premier ministre, Matignon rappelant qu’aucun territoire, y compris rural, n’est pas épargné par les trafics de stupéfiants, avec près de 4000 points de deal ...