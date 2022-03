Le soleil en renfort d’une installation géothermique

Une gouvernance à redessiner

« On saisit bien le volet technique du démonstrateur, mais il y a eu également un travail important sur la question de la gouvernance », souligne ­Benjamin ­Marias, premier adjoint au maire d’­Annecy. Parmi les partenaires, la ville et ­Storengy donc, mais aussi l’université Savoie Mont-Blanc, « à la pointe du solaire thermique » et qui a été chargée de modéliser les propriétés thermiques du site, car l’enjeu est de développer des solutions adaptées au besoin de chaque projet et de chaque territoire. « On a trop souvent des problèmes de coopération, poursuit-il. Avec ce démonstrateur, on a réussi à les lever. »