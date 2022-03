Décentralisation

Territoires unis compte mettre sur le gril les candidats à l’élection présidentielle

Publié le 02/03/2022

Les associations des maires, départements et régions de France interrogeront les candidats à la présidentielle, mardi 15 mars à Montrouge (Hauts-de-Seine). Ils réclameront d'une même voix plus de confiance donnée aux élus locaux, et les écouteront donner leur vision des libertés et de la démocratie locale.

