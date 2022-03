Paris 2024 : l’enjeu d’embarquer les collectivités sur le thème de la cybersécurité

Cybersécurité

Les grands évènements sportifs attirent particulièrement les cyber-attaquants ! Alors que la Coupe du monde de rugby en 2023 puis les Jeux olympiques en 2024, se préparent en France, les collectivités locales sont appelées « à monter en compétence » en matière de cybersécurité.

Billetterie, relations médias, transports, hôtels… Les grands évènements sportifs constituent une cible idéale pour les cyber-attaques. Lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, les spécialistes ont recensé 815 « évènements de cybersécurité » à chaque seconde… Au total, 12 millions de tentatives de piratage y auraient été déjouées. Puis 20 millions lors de la dernière Coupe du monde de football 2018, en Russie… « Les attaques sont plus nombreuses mais également de plus en plus complexes, sinon intelligentes , ont rapporté des experts réunis le 8 février dernier à l’Université Bretagne Sud (UBS) de Lorient (Morbihan), à l’occasion d’un colloque à l’intitulé évocateur : « la réussite des JO Paris 2024, un enjeu crucial de cybersécurité. »

Comme le resitue Anne Le Hénanff, titulaire de la chaire de cybersécurité des grands évènements de l’UBS, organisatrice de ce rendez-vous, « un évènement tel que les jeux olympiques correspond à un écosystème composé d’une multitude de partenaires ». Donc de portes d’entrées potentielles… en référence aux athlètes et leurs objets connectés, aux hôtels avec leurs services de connexion internet sans fil et autres cartes magnétiques, les sponsors, les sociétés de transport et bien sur les collectivités locales. Celles-ci « accueillent des délégations sur leur territoire. Elles sont le plus souvent propriétaires des équipements sportifs sur lesquels les sportifs concourent ou s’entraînent », poursuit celle qui est également la première adjointe à la ville de Vannes.

Un travail de sensibilisation

Problème : « si leur attention est légitimement portée sur les questions de sécurité physique et autre gestion de flux de personnes, les collectivités ne sont pas du tout sensibilisées aux problématiques de cybersécurité ». D’où l’importance de « les embarquer ». A ses yeux, « leur montée en compétence sur ce sujet constitue une condition sine qua non de la réussite des jeux olympiques ».

Adjoint au maire de Chartes (Eure-et-Loire), Richard Lizurey confirme ce manque de sensibilisation. Lui, fait partie des élus convaincus. Et pour cause, général de corps d’armée, il fut à la tête de la Gendarmerie nationale entre 2016 et 2019. Son leitmotiv « anticiper et se mettre en situation d’analyse des risques potentiels ». En 2021, sa ville a accueilli les championnats de France de natation en 2021. « Un tel évènement, c’est une fédération organisatrice – la Fédération française de natation (FFN) en l’occurrence – dont le système informatique vient se greffer sur celui d’une collectivité territoriale. Donc il s’agit de ne pas faire confiance d’emblée au système de l’autre mais de le vérifier. Puis partir du principe, que cela ne fonctionnera pas. Donc préparer un système de secours ».

Les services connectés, une porte d’entrée…

A Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) et agglomération, l’acculturation apparaît bien en cours. Entre le golf national, le vélodrome, le stade de BMX et la colline d’Elancourt pour les épreuves de VTT, la collectivité bénéficie de quatre sites olympiques. « Donc une grande fête en perspective », sourit Anne Fahy, DGA en charge du smart territoire et du développement économique. « Mais aussi l’enjeu d’assurer un continuum sur ces questions de sécurité, de cybersécurité et de mobilité, entre les périmètres olympiques, sous la responsabilité de l’organisateur (en l’occurrence Paris 2024, n.d.l.r.) et l’espace public, sous celle de la collectivité ». Un espace public sur lequel sont présents « de plus en plus de services connectés, à l’image des systèmes qui pilotent le stationnement ou les services de logistique. Sans compter les aménagements urbains essentiels à l’accueil du public et de services publics : nettoyage, gestion des flux etc. ». D’une manière générale, « nous allons donc augmenter notre surface de risque d’où la nécessité de dialoguer de façon étroite avec les industriels pour identifier les meilleures solutions de protection. Que ce soit pendant les épreuves mais aussi en amont ».

Et le préfet Ziad Khoury, délégué général de la coordination nationale pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, d’insister : « la cybersécurité n’est pas une option pour nos grands évènements. C’est une nécessité. Ce n’est pas un risque mais une certitude ». A un an de l’accueil de la coupe du monde de rugby et à deux ans des jeux olympiques et paralympiques de Paris, il appelle plus que jamais « à sortir le sujet du cercle des sachants ».