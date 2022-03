Faut-il un grand soir de l’aménagement du territoire ?

Dans les zones proches des axes autoroutiers et des grands bassins de consommation, c’est l’entrepôt qui remplace l’usine…

C’est ­particulièrement visible dans la vallée de la ­Seine, entre Le Havre, premier port de conteneurs français, et ­Paris, qu’on appelait la vallée de l’automobile. En ­France, la logistique emploie aujourd’hui quatre fois plus de salariés que la fabrication de voitures. A ­Amiens, quand l’usine de sèche-linge ­Whirlpool a fermé, une plateforme Amazon s’est établie à quelques kilomètres de là.

S. M. : Cela a été la même chose chez nous. Une plate­forme ­Amazon s’est installée en 2012 dans une zone logistique quelques années après la fermeture de l’usine ­Kodak. Cela a été une bonne chose. Mais, aujourd’hui, les élus ont plus de marges de manœuvre. Ils ne sont plus obligés de prendre tout ce qui passe. Ils peuvent dire « non » à ces investisseurs qui promettent que des grandes marques comme L’­Oréal ou ­Hermès vont stocker leurs produits dans des entrepôts, alors qu’il n’en sera rien. Le foncier, il ne faut pas le brader, mais l’intégrer dans une stratégie industrielle.

Après s’être livrées à une guerre des territoires pour attirer des plateformes ­Amazon, les collectivités font face à l’opposition des associations de défense de l’envi­ronnement, comme dans la région du pont du Gard…

J. F. : Dans la périphérie de ­Rennes et de ­Nantes, la contestation est aussi très forte. Ces métropoles, proches du plein-emploi, avec un taux très supérieur à la moyenne de CSP+, peuvent faire la fine bouche. A ­Amiens, c’est plus difficile. Dans le bassin minier du Pas-de-­Calais, les employés d’­Amazon se disent que leur boulot est moins dur que celui de leurs ancêtres qui descendaient au fond de la mine…

Comment s’explique le succès de la maison avec jardin et barbecue, parfois avec piscine – la France est championne d’Europe en la matière –, que vous appelez « l’idéal Plaza majoritaire », du nom de l’animateur de télé agent immobilier Stéphane Plaza ?

J. F. : Ce modèle est plébiscité dans une société hyper­individualiste. C’est ce que ­l’essayiste Vincent ­Cocquebert appelle la « civilisation du cocon ». Un phénomène renforcé par la crise sanitaire. Face aux crises et aux menaces diverses et variées, on investit son lieu de vie. C’est l’aboutissement d’une existence. « On fait construire. » Cette aspiration a été relayée par les élus locaux qui faisaient sauter des champs de betteraves ou de blé, en rendant des terrains constructibles. Des jeunes ménages arrivaient, l’école était sauvée, les petits commerces aussi. Les agriculteurs faisaient une bonne opération.

P. V. : Tout le monde, du plus haut sommet de l’Etat à l’ensemble des Français, a été complice de cette fabrication de la ­France de l’automobile. Mais le lien social ne peut se résumer au ­barbecue du dimanche.

S. M. : On voit bien, aujourd’hui, les limites de l’étalement urbain. On ne peut pas emmener les réseaux d’électricité toujours plus loin, le ramassage des ordures ménagères… On voit apparaître des friches de lotissements, les pavillons avec les garages au rez-de-chaussée et les pièces au 1er étage ne sont plus adaptés à une population vieillissante. Dans les petites communes, comme dans les villes, les centres-bourgs se paupérisent au profit des périphéries.

V. P. : On ne va pas résoudre tout de suite des problèmes que l’on n’a pas été capable de traiter en cinquante ans. Quand un couple, au soir de sa vie, après avoir économisé des années, veut séparer en deux son terrain entre ses enfants, je ne peux pas lui dire qu’une moitié sera constructible et l’autre pas. On demande une augmentation de population d’un coefficient de 0,36 dans notre schéma de cohérence territoriale à quinze ans, l’Etat me dit non. Cela ne me paraît pourtant pas démentiel. Mais l’Etat nous met sous cloche.

Pour ­Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, ce rêve pavillonnaire « construit pour les Français dans les années 70 » est un « non-sens écologique, économique et social ». Au-delà des considérations environnementales, n’est-ce pas du mépris de classe envers ce mode de vie ?

J. F. : C’est très clairement comme ça que cela a été perçu. Il n’empêche que le mur écologique nous arrive dessus. Chacun le voit quand on vendange un mois plus tôt qu’auparavant. Il n’y a pas de camp climato­sceptique organisé en ­France, comme aux ­Etats-Unis. Simplement, il est difficile de revenir sur des habitudes très ancrées dans le temps, très enracinées.

S. M. : La phrase d’Emmanuelle Wargon montre qu’il faut décentraliser toute la politique de l’habitat et du logement. On peut peut-être garder un ministère, mais réduit à sa portion congrue… Nous plaidons pour des intercommunalités autorités organisatrices de l’habitat qui s’attaquent à la rénovation des pavillons, mettent fin aux passoires thermiques. MaPrimeRénov’ doit être décentralisée afin que ces fonds n’aillent pas uniquement au remplacement de la chaudière, mais à des travaux d’isolation.

P. V. : Je ne crois pas non plus aux normes nationales. A ­Munster, en ­Allemagne, on a interdit d’urbaniser à plus de 500 mètres d’une station de transport public et cela a marché. Chez nous, à ­Dunkerque, nous avons mis en place le transport gratuit. Cela a doublé la fréquentation en trois ans.

En 2025, les véhicules de plus de dix ans et diesel, soit 70 % du parc actuel, seront interdits dans le cœur des agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ce dispositif des zones à faibles émissions ne risque-t-il pas d’entraîner un nouveau mouvement des « gilets jaunes » ?

J. F. : Les vieux modèles ne sont pas dans les métropoles écrins, mais dans les périphéries. Avec cette nouvelle barrière de l’octroi, les habitants des centres-villes disent : « Les populations périurbaines, on n’en veut pas chez nous. »