France Ukraine : la mobilisation bat son plein, les élus locaux invités à faire part de leurs initiatives

Ukraine : la mobilisation bat son plein, les élus locaux invités à faire part de leurs initiatives

Publié le 01/03/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : France

La mairie de Saint-Etienne aux couleurs de l'Ukraine, le 1er mars @saint_etienne_

Le gouvernement demande aux collectivités de se manifester et de faire connaître aux préfets les solutions et initiatives locales en faveur des réfugiés ukrainiens afin de construire « un dispositif d’accueil qui réponde aux engagements de la France et à l’élan de solidarité qui se manifeste dans la société française. »

