Budgets : l’horizon se dégage pour les régions

Finances locales

Publié le 09/03/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

En ce début de mandat, les régions ont pu dégager des marges de manœuvre leur permettant d’être offensives sur leurs investissements.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés WEBINAIRE Budgets 2022 : Quelles priorités pour relancer son territoire ?

Date : le 24 mars à 11 heures

Lieu : webinaire Club Finances

Durée : 90 minutes

Inscriptions : gratuites et ouvertes à tous ici

Programme : cliquez ici

Réservées au début de l’année 2021, les régions ont trouvé, depuis, des raisons d’entamer leur mandature avec le sourire. L’­Occitanie, qui avait prévu une croissance de 5 % de la TVA l’an dernier, constate que sa progression est de 13,9 %. « Pour autant, l’effet-base TVA enregistré en 2021 n’a porté que sur la fraction attribuée en 2018, en lieu et place de l’ancienne dotation globale de fonctionnement [ DGF ], commente le conseiller régional et rapporteur du budget, ­Stéphane ­Bérard. La fraction la plus importante, transférée en 2021, en substitution de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises [ CVAE ], a été totalement stable pour les régions. »

L’épargne brute redressée

Pour cette année, les collectivités projettent une évolution positive de cette seconde part de TVA. « Nous dépendons d’une ressource que nous ne pouvons pas évaluer ni maîtriser. Avec la réforme de la CVAE en 2021, nous n’avons la main que sur 10 % des ressources fiscales », résume, préoccupé, ­Nicolas ­Soret, le nouveau vice-­président chargé des finances de la Bourgogne - Franche-Comté. Selon leur situation financière d’avant la crise, les régions ont pu dégager des marges de manœuvre variables. Concernant 2022, Auvergne - Rhône-Alpes cible une capacité de désendettement qui restera entre 3,5 ans et 4 ans et une épargne brute de 706 millions d’euros.

Du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, l’épargne brute, dégradée en 2020, s’est redressée l’an dernier et devrait s’élever à 209 millions d’euros cette année. « Nous ne pouvions alors pas envisager, en période de confinement, une telle évolution. Au-delà d’un plancher de 100 millions d’­euros, l’épargne brute est consacrée, hors amortissements de la dette, aux investissements », explique le vice-président chargé des finances. Avec une capacité de désendettement de 4 ans en 2021, la région prévoit de faire appel à nouveau à l’­emprunt en 2022. La région des Pays de la ­Loire annonçait une capacité de désendettement de 10 ans l’an dernier, aujourd’hui, en stabilisant ses dépenses d’investissements, passant de 601 millions d’­euros en 2021 à 537,63 millions, elle va, avec des recettes de fonctionnement en augmentation de 6 %, pouvoir alléger sa charge d’emprunt.

L’année dernière, l’­Occitanie prévoyait une capacité de désendettement de 7,3 ans qui devait passer à 8 ans cette année, avant de décroître. « Compte tenu de la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et d’un rebond de certaines recettes fiscales supérieur à nos anticipations, la capacité de désendettement 2021 est finalement de 6,7 ans, inférieure à la moyenne des régions et éloignée du seuil d’alerte fixé à 9 ans. L’évolution 2022 sera très modérée, proche de 7 ans », énonce ­Stéphane ­Bérard.

Priorité à l’emploi

Solidarités, transition écologique, transports… l’investissement va se maintenir à un niveau élevé. L’action en faveur de l’économie, actée durant la crise du ­Covid, se poursuit. La première des priorités des Pays de la ­Loire est l’emploi, avec le renforcement des actions de formation en faveur des demandeurs d’emploi.

Pour ­Auvergne - Rhône Alpes, les dépenses d’investissement en faveur du développement économique connaissent une croissance conséquente (+45 millions d’euros) avec, notamment, le lancement d’un plan stratégique de relocalisation. « Le premier budget de la mandature est un budget ­combatif où l’investissement est la priorité absolue de la région, au service de la relance économique et du soutien du territoire », précise ­Nicolas ­Daragon, vice-président délégué aux finances.

En Bourgogne - Franche-­Comté, l’effort continue. « Avant la crise, les investissements étaient, en moyenne, de 350 millions d’euros par an. En 2021, nous avons engagé 610 millions d’euros et prévoyons, pour 2022, 685 millions d’­euros. On va devoir absorber le plan de relance tout en gardant des ratios financiers satisfaisants », annonce Nicolas Soret.

« Avec la crise, nous avons connu deux ans justifiant des investissements hors normes » Laurent Dejoie, vice-président du conseil régional des Pays de la Loire et président de la commission des finances « En 2019, nous avions stoppé la croissance de la dette et réduit nos dépenses de fonctionnement. La capacité de désendettement s’élevait alors à 4,5 ans. Puis, nous avons connu deux années extraordinaires avec la crise sanitaire justifiant des investissements hors normes pour la région. En 2022, l’effort demeure important, à 520 millions d’euros. La capacité de désendettement a explosé en 2020. En 2021, elle s’élevait à 9,2 ans et, pour 2022, nous devrions passer au-dessous de la barrière des 9 ans. Nous n’avons pas obtenu le plafonnement de notre contribution à la péréquation horizontale. En 2021, toutes les régions étaient favorables à la mise en place de ce plafonnement à 6 millions d’euros, soit une baisse annuelle de 11 millions de contribution, mais l’Etat a refusé l’amendement proposé. »