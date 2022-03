Ehpad : les préconisations de la Cour des comptes pour sauver un modèle « à bout de souffle »

Autonomie

Publié le 01/03/2022

Dans un rapport sur la prise en charge médicale dans les Ehpad, la Cour des comptes suggère d’intégrer les établissements dans un schéma territorial dynamique, de renforcer la prise en charge médicale en leur sein ainsi que la démarche qualité.

Bien avant la sortie du livre « Les fossoyeurs », en janvier 2021, la présidente de la commission des affaires sociales du Sénat a saisi la Cour des comptes sur le délicat sujet de la prise en charge médicale en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Son rapport est paru le 28 février. 57 Ehpad situés sur tout le territoire métropolitain et La Réunion et de tous statuts juridiques ont été contrôlés (pas un seul Orpéa).

Dans une approche systémique de la prise en charge médicale des résidents en Ehpad, les contrôleurs se sont en outre penchés sur les politiques et les actions menées par les pouvoirs publics au niveau national et par les autorités de tutelle des Ehpad (agences régionales de santé et conseils départementaux), à partir d’un ...

