Climat et résilience : l’érosion côtière, nouvelle responsabilité pour les communes

La loi Climat et résilience a créé de nouveaux outils juridiques au profit des communes littorales pour faire face à l’érosion côtière, comme un droit de préemption et un bail longue durée spécifique. Mais pour l’instant, cette nouvelle charge n’est pas accompagnée de moyens financiers.

C’est désormais un fait bien visible sur le littoral, l’avancée de l’océan est inéluctable. Le 18 février dernier, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, était en Nouvelle-Aquitaine « pour appeler tous les maires à se mobiliser face à l’érosion des côtes ». « On ne peut plus se cacher la tête dans le sable », a-t-elle déclaré sur France Bleu Gironde. « L’érosion est bien connue, mais le réchauffement climatique l’aggrave et la montée des eaux accélère le phénomène », a poursuivi la ministre.

Selon le ministère ...