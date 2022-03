Une piscine se mouille pour un label Bepos

Atmo Occitanie a rendu public jeudi 10 mars les résultats de ses mesures des pesticides dans l’air sur cinq sites agricoles et viticoles d’octobre 2019 à septembre 2020. Ils mettent en évidence la présence de 27 molécules différentes et une augmentation des ...

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement –lance une plateforme numérique pour mettre en réseau ses experts et les acteurs de territoires. Explications avec Pascal Berteaud, directeur général du ...