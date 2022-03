Des cours en ligne permettent aux agents de se remettre à niveau en orthographe et en expression

Langue française

Publié le 02/03/2022 • Par Frédéric Ville • dans : France, Toute l'actu RH

La maîtrise du français est une compétence de plus en plus nécessaire depuis l’avènement du télétravail. Des agents participent à des séances de rattrapage.

Chiffres-clés Cible : a gents de toutes les catégories.

Objectif : p rogresser en orthographe et expression écrite.

Durée des licences : g énéralement de 6 mois à 1 an.

Pas moins de 90 % des employeurs estiment que la qualité de l’expression écrite est encore plus nécessaire depuis la crise sanitaire (88 % pour l’expression orale), avec l’augmentation du télétravail et des échanges à distance. C’est l’un des enseignements du sondage Ipsos d’octobre 2021 pour le Projet Voltaire. Les élus locaux font le même constat (21 % des répondants sont dans une administration publique). Une meilleure maîtrise de la langue permet de mieux se faire comprendre de ses collègues et des usagers, évite les conflits et permet d’être plus efficace.

Diagnostic initial

Ainsi, les formations en ligne Orthodidacte d’Educlever ou le Projet Voltaire comptent, parmi leurs étudiants, des agents en poste en ­collectivité. « Au début des années 2010, nous avions plutôt des catégorie A souhaitant mieux rédiger des notes, des rapports… Depuis quelques années, et plus encore avec la crise sanitaire, l’usage de l’écrit se renforçant, des agents veulent s’appliquer à écrire un email, utiliser le tchat… » constate Jean Bayet, directeur « éducation, formation et transformation numérique » pour le groupe Educlever. D’autres ­préparent un concours.

En août 2020 et pour vingt-quatre mois, la commune nouvelle d’­Annecy (3 200 agents, 125 700 hab.) a ainsi souscrit 2 500 licences du ­Projet ­Voltaire, dont 600 sont en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes, avec des modules « orthographe » et « grammaire », pour 20 000 euros hors taxes. La responsable « formation », ­Clotilde Serrand, qui encourage ces formations, évoque « des personnes en reclassement professionnel, des agents administratifs, des personnels de crèche ou de la propreté urbaine ». L’agent se forme le plus souvent en dehors du temps de travail, ou sur ce temps s’il n’est pas équipé informatiquement.

Comme tous ne partent pas du même niveau, un diagnostic initial individuel est réalisé. « Un test en 40 questions [langue, écrit] donne un profil des domaines maîtrisés ou non, explique Jean Bayet, pour proposer un parcours personnalisé allant du niveau 1, insuffisant, au niveau 4, de maîtrise parfaite. » Dans leurs cursus, Orthodidacte ou Projet Voltaire expliquent les règles de grammaire, proposent des exercices d’application… avec une pédagogie variée (audio, écrit, transformation de textes…).

Régularité hebdomadaire

Shiuny Hoerdt, secrétaire au service « eau et assainissement » du département du Puy-de-Dôme apprécie le Projet Voltaire : « C’est innovant et ludique, je me concentre sur l’orthographe et classe les règles dans un répertoire numérique. Partie du niveau 1 il y a deux mois, j’ai atteint le niveau 8 [sur 10] en neuf heures et demie de travail au total. Cela m’aide pour mes comptes rendus de réunions de service. »

Avec Orthodidacte, le parcours moyen est de vingt-cinq heures, et le temps d’accès pour tous à la plateforme varie de six mois à un an. Les interlocuteurs conseillent la régularité hebdomadaire ou même journalière, avec, dans ce cas, des séances plus courtes, de dix minutes. Les logiciels évaluent les progrès individuellement (passage d’un niveau à l’autre, temps passé) ou par cohorte (tableau d’analyse par compétence, orthographe, syntaxe…). Pour les plus motivés, une certification possible en ligne terminera la formation.

Contacts : Projet Voltaire, www.projet-voltaire.fr ; Orthodidacte,www.orthodidacte.com