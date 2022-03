« Réaliser l’autodiagnostic de son service de police municipale, c’est instaurer une relation de confiance »

Police municipale

Chef de police municipale et référent sécurité, Philippe Liberatore publie « Réaliser l’autodiagnostic de son service de police municipale » aux éditions Territorial. Des conseils clés pour identifier les forces et faiblesses de son service de police municipale.

Pourquoi un directeur de police municipale doit-il, dès son arrivée, impérativement réaliser l’autodiagnostic de son service ?

Lorsqu’un directeur de police municipale arrive à la tête d’un service, qu’il s’agisse ou non d’une création, la municipalité lui dit : « bâtissez-moi un projet de service ». En quelques phrases, le maire expose sa vision politique, et c’est terminé. C’est donc au directeur de PM de bâtir un projet pour mettre en œuvre cette vision politique. Or, bâtir un plan d’action stratégique sans déterminer l’organisation et le fonctionnement des services est très risqué !

Mener un autodiagnostic permet d’identifier les forces et faiblesses du service, de dégager les axes d’amélioration et de planifier une méthode de mise en œuvre. Autodiagnostiquer son service de police municipale, c’est conforter sa position de manager, asseoir sa légitimité et installer au sein de son groupe une relation de confiance et de paix sociale.

Quelles sont les étapes essentielles de l’autodiagnostic ?

Le fonctionnement d’une PM répond aux objectifs d’un mandat politique et doit être en adéquation avec les compétences des PM, lesquelles ne cessent d’évoluer. Avant toute chose, le directeur de police municipale doit donc parfaitement maîtriser la culture territoriale et être reconnu par ses pairs comme un professionnel doté de connaissances et d’une expertise.

Pour réaliser son autodiagnostic, le directeur de PM doit savoir écouter les agents pour repérer les points forts et les points faibles de son service. Mais il ne doit pas seulement aller à la rencontre des policiers municipaux, il doit aussi écouter les partenaires en interne : la secrétaire de direction du service, les services techniques qui travaillent main dans la main avec la PM (la propreté urbaine, la voierie, le service juridique…). Il doit également prendre attache avec la justice, la police et la gendarmerie nationale afin de réfléchir à une meilleure articulation dans le cadre de la coproduction de sécurité. Ce n’est qu’après avoir écouté les agents et les partenaires en interne et en externe qu’il va pouvoir réfléchir à un nouveau projet de service.

Comment dès lors bâtir un projet de service ?

Une fois que vous avez en main les ingrédients, il vous faut élaborer un projet de service qui réponde aux objectifs politiques. Ce projet devra être validé en interne avant d’être validé par la municipalité. Il se déclinera sous la forme de fiches actions, études de faisabilité… Mais, avant d’en arriver là, le directeur de la PM doit hiérarchiser les urgences : le climat social, les moyens matériels, la qualité dans le travail fourni… Cette hiérarchisation est essentielle pour que l’équipe, ensuite, suive son manager et fasse vivre le projet de service.

Quelle stratégie justement faut-il mettre en œuvre pour conduire les changements à venir ?

Un directeur de police municipale doit savoir motiver son équipe, la mobiliser. Et une équipe motivée attend de son leader la fixation d’objectifs opérationnels. Il faut donc avant tout bien définir l’objectif général. C’est ce que j’appelle la méthode SMART : l’objectif doit être Spécifique, c’est-à-dire décrit clairement, Mesurable, Acceptable, Réalisable et avoir un Terme, un délai de réalisation. Très souvent, c’est là que le bât blesse, les objectifs ne sont pas atteignables et l’équipe n’y adhère donc pas.

Enfin, la stratégie du changement doit se faire par étapes. L’enjeu, c’est de faire évoluer toute l’équipe, sans perdre une personne. Et on sait qu’il va falloir à un moment, au bout de quelques marches, s’arrêter pour aller chercher ceux qui sont encore en bas.

En résumé, l’autodiagnostic, en trois mots, c‘est écouter, faire valider et agir.