Les bibliothèques d’école concourent à former des lecteurs enthousiastes

Comment mettre en place les conditions pour encourager les enfants à ouvrir un livre ? En plus de la lecture des œuvres et des documents étudiés en classe, initier les élèves à la lecture plaisir, librement choisie, est un défi auquel peuvent répondre les bibliothèques d’école. L’objectif est non seulement d’apprendre à lire, mais également de former des lecteurs « enthousiastes ».

Fauve Sodade Psychologue scolaire