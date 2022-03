Cybersécurité : « Avoir un acteur de proximité comme les régions, ça avait plus de sens »

Cybersécurité

Publié le 01/03/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Emmanuel Naëgelen est directeur général adjoint de l'Anssi, agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Il revient pour La Gazette sur les différentes aides de l'agence en faveur des collectivités pour améliorer la cybersécurité, dont l'installation de centres de réponses aux incidents cyber dans chaque région.

Quel est le rôle des CSIRT, les centres d’urgences cyber installés dans chaque région ? Correspondent-ils à un désengagement de l’Anssi ou à une ouverture vers d’autres publics ?

Nous sommes partis d’un double constat : une nouvelle menace a émergé et touché des acteurs intermédiaires, et il n’y a pas de réponse appropriée. Cybermalveillance.gouv.fr fait un super et énorme travail auprès des particuliers et des petites structures. L’Anssi se focalise sur les administrations, les opérateurs critiques et les plus grosses entreprises. Avec l’émergence des rançongiciels, nous avons vu depuis deux ou trois ans qu’il y avait une gamme d’acteurs intermédiaires victimes d’attaques à leur tour, sans qu’il n’y ait de dispositif ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne