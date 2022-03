Mise en place de l’attestation du “savoir-nager” en sécurité

Education sportive

Publié le 01/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels acteurs du sport, Textes officiels Education et Vie scolaire, TO parus au JO

Afin de favoriser l’apprentissage de la nage dès le plus jeune âge, lutter contre les noyades, développer l’aisance aquatique et apprendre à nager à tous les élèves, un décret du 28 février prévoit qu’une attestation du «savoir-nager» en sécurité est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique. Cela concerne les élèves des écoles élémentaires et des collèges et des lycées publics et privés sous contrat.

Le « savoir-nager » en sécurité, dont la maîtrise permet la délivrance de l’attestation du « savoir-nager » en sécurité prévue à l’article D. 312-47-2 du code de l’éducation, est défini par l’annexe 1 d’un arrêté du même jour.

Un second arrêté du même jour est quant à lui relatif à la modification de la dénomination du test réglementaire dit test « d’aisance aquatique » : il s’appelle « Pass-nautique ».