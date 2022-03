Collectivité européenne d’Alsace : les ordonnances sont ratifiées

Collectivités

Publié le 01/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Est publiée au Journal officiel du 1er mars la loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

La première ordonnance du 28 octobre (n° 2020-1304) porte diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace et comporte notamment des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La deuxième ordonnance (n° 2020-1305) complète et précise les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace, afin de tirer les conséquences de la fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.