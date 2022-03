CPTS, CLS : bien différentes, ces démarches territoriales de santé peuvent s’articuler

Santé

Publié le 01/03/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Rien n'oblige les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) à travailler main dans la main avec les démarches territoriales de santé implantées dans les collectivités que sont les contrats locaux de santé. Mais même sans cadre précis, elles se conjuguent d'ores et déjà étroitement dans certains territoires.

La coordination des acteurs de la santé au niveau territorial s’est développée parallèlement du côté des collectivités et des professionnels de santé. Dans les premières, elle a pris la forme des ateliers santé ville (ASV) dans les quartiers prioritaires, des contrats locaux de santé (CLS) dans certaines villes mais aussi en milieu rural ou encore des conseils locaux de santé mentale, dans une acception très large de la santé et l’accent mis sur la prévention primaire et les déterminants de santé. Du côté des professionnels de santé, l’exercice coordonné s’est développé, en ville, au sein des maisons pluriprofessionnelles de santé (MSP) et désormais des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) autour d’un projet de santé de territoire plus ...