ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVE

25 propositions de Villes de France pour remettre le maire au cœur des décisions

Publié le 01/03/2022 • Par Pascale Tessier • dans : France

Clod

Plus écoutés, plus associés, les maires doivent être incontournables ! Ainsi raisonne « Villes de France » qui soumet aux candidats aux élections présidentielle et législative 25 propositions pour placer les maires « au cœur du dispositif de décision. ».