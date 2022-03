« Pour réussir l’adaptation aux changements climatiques, rassemblons nos forces ! »

[Opinion] Climat

Pascal Berteaud, DG du Cerema, estime que pour faire face aux urgences climatiques, les différentes parties prenantes doivent faire le pari de l'intelligence collective et inventer de nouvelles formes de coopération.

Aujourd’hui, l’urgence de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique s’impose à tous. Partout, en métropole comme en outre-mer, nous observons déjà les effets du dérèglement climatique, de l’érosion des ressources et de la biodiversité.

Ces urgences nous obligent à réinterroger la manière de concevoir nos politiques de transports, de mobilité, nos infrastructures, l’aménagement des villes et des territoires, de construire et de rénover nos bâtiments, de préserver nos espaces naturels…

Les collectivités territoriales sont en première ligne pour agir face à ces changements. Lieux d’innovation et d’expérimentation, c’est par les territoires que nous pourrons déployer les solutions nouvelles pour engager ce grand mouvement de la transition écologique.

Décloisonner les champs d’action

Pour autant, l’urgence à agir place les collectivités face à des problématiques de plus en plus complexes, qui nécessitent expertise technique, ingénierie, compétences dans divers domaines.

Face à des défis inédits, nous devons faire le pari de l’intelligence collective et inventer des nouvelles formes de coopérations. C’est par notre capacité à échanger, à s’entre-aider et à confronter nos expériences que nous pourrons réussir l’indispensable transition écologique.

Il nous faut désormais décloisonner nos champs d’action, s’ouvrir aux expertises de toute nature, qu’elles soient publiques, privées, aux expertises techniques, aux expertises d’animation, d’usage… Nous devons également renouveler nos méthodes, nos outils et nos cadres de travail.

Le numérique nous offre une opportunité majeure pour modifier nos modes de faire et accélérer la diffusion des bonnes pratiques. Nous voyons chaque jour à quel point internet est un outil puissant de transformation sociale : en démultipliant l’accès à l’information, en faisant disparaître les frontières physiques et temporelles, en créant une horizontalité nouvelle, il a donné aux citoyens une capacité d’interagir et même d’initier des mouvements planétaires.

Expertises et solutions

Il est temps d’insuffler cette dynamique dans l’action territoriale. La pandémie de la Covid-19 nous a appris à travailler différemment en s’affranchissant des distances physiques. S’ils ne remplaceront jamais la richesse des rencontres, les outils numériques sont une chance pour accélérer nos échanges, élargir nos réseaux, créer et connecter des communautés professionnelles, renforcer nos capacités de formation… Ils nous offrent également l’opportunité de diffuser à grande échelle les connaissances disponibles, mais surtout, de rassembler et de capitaliser nos savoirs.

Une manière de répondre aussi aux aspirations de ceux qui agissent sur le terrain, d’échanger avec leurs pairs, de partager leur expérience et de se confronter à de nouvelles problématiques. Nous sommes convaincus que nous avons tous à apprendre des uns des autres et que cette démarche apprenante redonnera du sens aux métiers de l’action publique.

Aucun acteur ne peut aujourd’hui prétendre disposer seul de l’intégralité de l’expertise et des solutions à mettre en place, ni l’État, ni ses établissements publics, ni les collectivités locales. Seule une approche horizontale nous permettra d’élargir le champ des possibles : l’expertise acquise dans une collectivité doit pouvoir se partager avec une autre collectivité à l’autre bout de la France. Un changement d’échelle indispensable si nous voulons démultiplier nos forces.

C’est en mettant en commun nos réflexions, nos méthodologies, nos réalisations, que nous pourrons permettre à d’autres de passer à l’action et d’avancer plus vite.

Chacun a une pierre à apporter à cet édifice : une collectivité qui s’interroge, qui exprime un besoin, cherche un conseil, permet d’identifier un signal faible et contribue à développer une expertise, utile à d’autres. Notre capacité collective à nous questionner, à apprendre de nos échecs, est un levier puissant pour bâtir nos réussites futures.

Ce grand mouvement de coopération entre les territoires, que nous appelons de nos vœux, ne nécessite ni réforme, ni loi, ni structure nouvelle. C’est un état d’esprit que nous devons insuffler : celui de la rencontre, du partage, de l’entre-aide et de l’informel.

Il ne pourra exister que si nous sommes capables de dépasser les cadres institutionnels et de dépasser nos logiques individuelles, de donner du temps aux autres, pour inventer une nouvelle forme de solidarité territoriale.

C’est le sens de la démarche que le CEREMA a co-construit depuis plusieurs mois, au travers Expertises.Territoires, pour mettre à disposition de tous, un lieu unique d’échanges, de savoirs et de travail collaboratif, et repenser notre manière d’agir ensemble face aux enjeux de la transition écologique.

Que vous soyez acteurs des territoires, directeurs, ingénieurs, techniciens des collectivités locales, agents des services de l’État, experts, consultants, nous vous invitons à vous engager à nos côtés et à accompagner cette grande révolution de la coopération entre les territoires pour co-construire le monde durable de demain.

