Un colloque pour présenter le code général de la fonction publique

Publié le 28/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

Léna Jabre D.R.

Le lundi 28 février, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique organisait un colloque pour présenter le tout nouveau et tant attendu code général de la fonction publique. Et lever quelques doutes éventuels, la veille de l'entrée en pratique de ce nouveau code dont 5,5 millions d'agents devront vite s'emparer.

