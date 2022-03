Budgets 2022 : Quelles priorités pour relancer son territoire ?

Evénement Webinaire

La définition des budgets locaux s'annonce particulièrement complexe en 2022. Entre les enjeux internationaux économiques et géostratégiques et les échéances électorales nationales, les acteurs locaux doivent aussi manager la contrainte budgétaire à venir sur fond de réforme fiscale et de défis environnementaux capitaux. Décryptage, analyses et conseils à suivre lors du webinaire gratuit du Club Finances du 24 mars. Inscription ici.

Entre réforme fiscale, redressement des comptes publics et soutien à l’investissement, l’Etat entretien l’incertitude dans un contexte monétaire de plus en plus instable, notamment du fait des crises économiques et internationales actuelles. Pour construire leur budget 2022, les collectivités vont donc devoir trouver de nouvelles marges de manœuvre qui passeront, comme d’habitude, par une optimisation de leurs ressources et de leurs dépenses afin de préserver leur capacité d’investissement.

Mais, si les collectivités ont vu leurs équilibres financiers fragilisés par la crise, de nouvelles opportunités de financement et de pilotage se dessinent avec la transition écologique.

Comment les intégrer dans les budgets et en faire un relais de croissance pour son territoire ?

Pierre Breteau, Associé et Directeur secteur public chez KPMG et Franck Claeys délégué adjoint de France Urbaine présenteront les enjeux principaux de ces budgets 2022. Tandis que Christophe Amoretti-Hannequin directeur finance responsable et achats chez France Urbaine fera l’état des lieux sur la budgétisation de la transition écologique, Isabelle Paris, directrice animation des marchés secteur public, logement social, immobilier professionnel et santé aux Caisses d’Epargne-groupe BPCE fera de même sur le marché de la dette. Enfin, Anthony Poulin, Adjoint au maire en charge des finances, de la commande publique et de la mise en œuvre des objectifs de développement durable de Besançon témoignera sur la façon dont la préfecture du Doubs établit son budget en fonction de ses contraintes financières et des enjeux de transition écologique.

Ce webinaire, en partenariat avec KPMG et les Caisses d’Epargne-BPCE et avec le soutien de l’Afigese, est ouvert à tous, les élus, les cadres et professionnels des finances locales, de la gestion, de l’évaluation, du pilotage, etc.

