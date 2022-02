Fin du port du masque quand le passe vaccinal est exigé

Crise sanitaire

Publié le 28/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 25 février acte la fin du port du masque obligatoire dans les lieux et événements dont l’accès est soumis à la présentation du passe vaccinal. Cependant, cet allègement ne s’appliquent pas dans les déplacements de longue distance (aérien, routier, ferroviaire) et dans les remontées mécaniques. De plus, le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient.

Aussi, d’autres règles sont supprimées