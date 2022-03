Contrôle de gestion : les lycées bretons sous l’oeil d’un applicatif

Innovations dans les territoires (4/8)

Publié le 01/03/2022 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Régions

Après les innovations en matière de finances, contrôle de gestion, management et évaluation récompensées par un trophée de l’Afigese, la Gazette des communes présente d’autres idées candidates qui ont retenu l’attention de la rédaction dans une série de 8 articles. Cette semaine, place à la région Bretagne qui produit un applicatif des indicateurs financiers et de gestion des lycées pour faciliter le dialogue de gestion avec ces établissements. Utile pour un traitement équitable.

« Quand un directeur de lycée me dit être à sec, je dois connaître ses fonds de réserve et d’autres indicateurs pour le situer par rapport aux autres », précise François Grall, Directeur de l’éducation, des langues de Bretagne et du sport (DELS) de la Région Bretagne (3 354 854 hab.). Pour affiner cette connaissance et mieux piloter les 115 lycées bretons, la DELS a mis en place depuis 2017 un applicatif de production et d’analyse d’indicateurs.

Météo d’un lycée

En 2017/2018, la démarche a d’abord été testée sous Excel dans quelques lycées volontaires. Puis en 2018/2019, la production des indicateurs et tableaux de bord a été « industrialisée » au sein du marché à bons de commandes entre la Direction des systèmes d’information (DSI) et Orange, avec utilisation du système d’information décisionnel ClickView de la Région. L’applicatif est mis en œuvre avec la convention de gestion Région/lycées 2019/2022.

Les indicateurs recensés par la DELS et par lycée sont la météo des lycées (indicateurs principaux), le compte financier simplifié (CFS), les sources de financement, le budget de fonctionnement, la situation financière, les moyens en personnel, les coûts de restauration-hébergement, la fiche de synthèse des moyens financiers, humains et patrimoniaux affectés, etc.

Les documents sont produits par lycée : évolution des indicateurs sur les quatre derniers exercices, comparaison d’un lycée ou d’un de ses indicateurs par rapport aux lycées similaires (généraux, professionnels, polyvalents…), situation d’un indicateur (satisfaisant, à surveiller ou alerte). Les informations sont restituées sur le portail d’information décisionnelle de la Région.

Isolation nécessaire

Le rapport d’expertise, les fiches indicateurs et les CFS sont transmis un mois avant à la direction de chaque lycée et aux services de la région participant aux dialogues de gestion une fois tous les trois ans. François Grall est réservé sur les économies potentielles : « Mais l’outil permet de traiter les lycées de manière équitable ». Par exemple, un lycée s’est plaint auprès de la Région de ses finances très serrées, mais il avait dans le même temps investi plus que les autres lycées, refusant d’attendre comme les autres que la subvention, dont l’instruction tardait selon lui, soit octroyée. L’outil montrait ainsi que le lycée s’était mis lui-même en difficulté. Autre exemple : face au ratio de chauffage moyen des lycées généraux et techniques à 5,75 €/m2, l’outil montre que le nouveau lycée de Bruz à 3,90 €/m2 a été bien conçu, les lycées des années 1960 à 11 €/m2 nécessitant eux d’être isolés.

Pour réaliser ce projet, l’équipe autour du chef de projet comportait un renfort temporaire de catégorie A pendant le test sous Excel et 0,4 ETP stagiaire/an pour l’intégration et la mise à jour des données. Sans oublier la contribution d’Orange (12 000 euros en 2019 puis 6 500 euros par an) et des DELS, DSI, DRH et Direction de l’immobilier.

Des améliorations seraient apportées d’ici 2023-2024 : autres indicateurs (RH, restauration, gestion du patrimoine ou du temps des agents des lycées…), fiches lycées (informations-clés) pour la direction ou des élus, partage des indicateurs avec les lycées.