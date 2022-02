Présidentielle : ce qu’il faut attendre des Assises de la sécurité de France urbaine

Sécurité

Publié le 28/02/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

France urbaine tiendra ses assises de la sécurité jeudi 3 mars au Creusot. A l'approche de la présidentielle, ce sera l’occasion pour les grandes villes de France de confronter leurs souhaits pour le prochain quinquennat aux propositions des candidats à l’Elysée.

A quelques semaines de l’élection présidentielle, France urbaine tiendra ses assises de la sécurité au Creusot, jeudi 3 mars. L’association, présidée par Johanna Rolland, maire de Nantes, et qui réunit les grandes collectivités de France, compte faire entendre sa voix sur cet enjeu majeur.

Partenaire de l’Etat en matière sécurité, à travers le continuum de sécurité, les villes sont de plus en plus sollicitées. Craignant une « fragilisation de la cohésion sociale », l’association estime que « les politiques de sécurité doivent s’adapter et répondre à des menaces devenues protéiformes ». Et de dresser le constat d’un « contexte d’intervention de plus en plus complexe avec la fragilisation du tissus social renforcé par la crise sanitaire, l’augmentation de l’individualisme et du sentiment ...