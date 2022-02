Sans-abrisme

Les sans-abri sont toujours « à la rue cet hiver »

Publié le 28/02/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Minko Chernev

Le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis en 2017 qu’il n’y aurait « plus personne à la rue cet hiver ». Or les sans-abri, parmi lesquels des enfants, sont toujours aussi nombreux alors qu’ils ont droit à un hébergement d’urgence et, pour une grande partie d’entre eux, au logement.

