Élection présidentielle : participez à notre enquête en ligne sur vos attentes

Enquête Gazette

Publié le 02/03/2022 • Par La Rédaction • dans : A la Une RH, Actu Santé Social, France, Toute l'actu RH

A l'approche du premier tour de l'élection présidentielle, La Gazette des communes veut connaître vos attentes d'agents ou d'élus pour la fonction publique territoriale et la fonction publique plus généralement. Participez à notre enquête !

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Vous êtes élu local ; agent titulaire ou contractuel ; de catégorie A, B ou C ; vous exercez en zone urbaine ou rurale ; dans une région, département, métropole, communauté d’agglomération, commune etc. : connaître vos attentes vis-à-vis des candidats à l’élection présidentielle et vos souhaits pour le prochain quinquennat nous intéresse.

Pour participer, nombreux, à notre enquête exclusive, c’est ici.